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Китай закликав "зберігати спокій і стриманість" на тлі ядерних погроз Росії

Фото: речник МЗС Китаю Лінь Цзнь (МЗС Китаю)
Автор: РБК-Україна

Китай на тлі ядерних погроз Росії закликає всі сторони діяти з обережністю, аби уникнути ескалації стратегічних ризиків. Пекін вважає доцільними діалоги та консультації як засоби вирішення "конфлікту" між РФ та Україною.

Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю.

"Ми взяли до уваги ці повідомлення. У поточній ситуації всі відповідні сторони мають зберігати спокій і стриманість та спільно прагнути деескалації і зниження стратегічних ризиків шляхом діалогу та консультацій", - сказав Лінь.

Китайська позиція щодо війни в Україні залишається послідовною. Офіційний Пекін виступає за політичне врегулювання конфлікту, який у КНР називають "українською кризою", уникаючи однозначного засудження агресії РФ.

Китай також заявив про готовність відігравати "конструктивну роль" у зусиллях зі зниження напруги.

Як відомо, Китай прагне зберігати баланс між економічними та політичними інтересами у відносинах з Росією, водночас демонструючи світу свою миротворчу роль.

Нагадаємо, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає оновлення ядерної доктрини РФ.

Зокрема, тепер причиною застосування російської “ядерки” нібито є "агресія проти Росії з боку неядерної держави за підтримки ядерної держави".

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