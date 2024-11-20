Китай закликав "зберігати спокій і стриманість" на тлі ядерних погроз Росії

"Ми взяли до уваги ці повідомлення. У поточній ситуації всі відповідні сторони мають зберігати спокій і стриманість та спільно прагнути деескалації і зниження стратегічних ризиків шляхом діалогу та консультацій", - сказав Лінь.

Китайська позиція щодо війни в Україні залишається послідовною. Офіційний Пекін виступає за політичне врегулювання конфлікту, який у КНР називають "українською кризою", уникаючи однозначного засудження агресії РФ.

Китай також заявив про готовність відігравати "конструктивну роль" у зусиллях зі зниження напруги.

Як відомо, Китай прагне зберігати баланс між економічними та політичними інтересами у відносинах з Росією, водночас демонструючи світу свою миротворчу роль.