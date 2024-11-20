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Китай призвал "сохранять спокойствие и сдержанность" на фоне ядерных угроз России

Фото: представитель МИД Китая Линь Цзнь (МИД Китая)
Автор: РБК-Украина

Китай на фоне ядерных угроз России призывает все стороны действовать с осторожностью во избежание эскалации стратегических рисков. Пекин считает целесообразными диалоги и консультации как средства разрешения "конфликта" между РФ и Украиной.

Об этом на брифинге сказал спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.

"Мы приняли во внимание эти сообщения. В текущей ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность и совместно стремиться к деэскалации и снижению стратегических рисков путем диалога и консультаций", - сказал Линь.

Китайская позиция по войне в Украине остается последовательной. Официальный Пекин выступает за политическое урегулирование конфликта, который в КНР называют "украинским кризисом", избегая однозначного осуждения агрессии РФ.

Китай также заявил о готовности играть "конструктивную роль" в усилиях по понижению напряжения.

Как известно, Китай стремится сохранять баланс между экономическими и политическими интересами в отношениях с Россией, в то же время демонстрируя миру свою миротворческую роль.

Напомним, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, предусматривающий обновление ядерной доктрины РФ.

В частности, теперь причиной применения российской "ядерки" якобы является "агрессия против России со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства".

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