Ядерна небезпека. Що буде в разі удару Росії по АЕС: відповідь "Енергоатому"

У разі удару Росії по атомній станції України станеться радіоактивний викид. І куди буде націлена радіаційна хмара вже залежатиме від вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі телемарафону.

"Атомна станція має захист у глибину (Defense in Depth), фактично має 5 бар'єрів фізичних та 5 бар'єрів організаційних. Тобто там не так і просто дістатися до ядерного матеріалу, але якщо задатися такою ціллю і бути абсолютно божевільним, то це буде радіаційна аварія, радіаційна хмара і буде викид радіоактивний", - пояснив Котін.

При цьому він наголосив, що потім же від вітру залежатиме, куди ця хмара піде і де буде максимальне опромінення.

"В тому числі це можуть бути країни, які межують з Україною", - додав Котін.

Нагадаємо, російська армія неодноразово вдавалася до ядерного тероризму, під час ворожих атак ракети агресора не раз пролітати над українськими АЕС, що ставило під загрозу удару самі атомні станції.

Так, раніше ми писали, що російська ракета могла поцілити у Південноукраїнську АЕС, її уламки знайшли неподалік станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.