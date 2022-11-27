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Ядерная опасность. Что будет в случае удара России по АЭС: ответ "Энергоатома"

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Киев, Воскресенье 27 ноября 2022 15:04
Ядерная опасность. Что будет в случае удара России по АЭС: ответ "Энергоатома" Фото: в "Энергоатоме" объяснили, что будет в случае удара России по АЭС (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В случае удара России по атомной станции Украины произойдет радиоактивный выброс. И куда будет нацелено радиационное облако, уже будет зависеть от ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в эфире телемарафона.

"Атомная станция имеет защиту в глубину (Defense in Depth), фактически имеет 5 физических барьеров и 5 барьеров организационных. То есть там не так и просто добраться до ядерного материала, но если задаться такой целью и быть абсолютно безумным, то это будет радиационная авария, радиационное облако и будет выброс радиоактивный", - пояснил Котин.

При этом он подчеркнул, что потом от ветра будет зависеть, куда это облако пойдет и где будет максимальное облучение.

"В том числе это могут быть страны, граничащие с Украиной", - добавил Котин.

Напомним, российская армия неоднократно прибегала к ядерному терроризму, во время вражеских атак ракеты агрессора не раз пролетало над украинскими АЭС, что ставило под угрозу удар по атомной станции.

Так, раньше мы писали, что российская ракета могла попасть в Южноукраинскую АЭС, ее обломки нашли неподалеку от станции.

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