Ядерна безпека в Україні критично нестабільна після російських ударів, - МАГАТЕ

Російські теракти та відключення світла

У ніч на 8 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по Україні, спрямований на енергетичну інфраструктуру та житлові райони. Внаслідок атаки в багатьох регіонах країни були запроваджені масштабні аварійні відключення електроенергії.

Через наслідки атаки зупинилися всі теплоелектростанції компанії "Центренерго", зокрема Трипільська ТЕС у Київській області та Зміївська ТЕС на Харківщині.

Це призвело до тимчасового припинення виробництва електроенергії на цих потужних об’єктах.

Станом на вечір 8 листопада енергетики змогли стабілізувати ситуацію, проте повністю відмовитися від відключень поки що неможливо. Відновлення повного постачання електроенергії залежатиме від стану пошкодженої інфраструктури та продовження робіт із ремонту.