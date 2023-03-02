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Дерипаска спрогнозировал длительную войну и отсутствие денег в российской экономике

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Украина, Четверг 02 марта 2023 14:34
Дерипаска спрогнозировал длительную войну и отсутствие денег в российской экономике Фото: российский олигарх Олег Дерипаска (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский олигарх Олег Дерипаска призвал правительство прекратить вмешательство в бизнес и вместо этого создать предсказуемую среду, основанную на верховенстве закона, для привлечения иностранных инвесторов обратно в пострадавшую от санкций российскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Миллиардер заявил на экономическом форуме в сибирском городе Красноярске, что не ожидает "деэскалации" конфликта между Россией и Украиной ранее середины 2025 года и что западные инвесторы могут не вернуться в ближайшие десять лет.

Дерипаска сказал, что России нужно и все еще может привлечь инвесторов из "дружественных" стран - тех, которые не присоединились к западным санкциям, наложенным на Россию за вторжение в Украину, - но язвительно отозвался о деловом климате в экономике, на которой Кремль все больше пытается перевести на военные рельсы.

"Выбирать не приходится. Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы", - сказал он, отметив, что их привлечение будет трудной задачей.

Как отмечает Reuters, олигархи после вторжения обычно держались в тени, поэтому публичная критика правительства Дерипаской является необычной. Основатель алюминиевого гиганта "Русал" находится под санкциями Запада за связи с Кремлем.

"Очень важно верховенство права и предсказуемости. Если мы будем каждый год или квартал менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни иностранные", - сказал Дерипаска.

По его словам, усиление присутствия России на новых рынках не будет простым процессом. "Понятно, что нужно выходить на новые рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры. Если нормы ВТО в отношении российских предпринимателей не будут действовать, то нужно переходить на двусторонние соглашения. Будут проблемы с расчетами, санкционное давление будет серьезным", - сказал он.

Дерипаска предложил вдвое сократить число чиновников и сотрудников правоохранительных органов. "Мы понимаем, что это серьезная обуза для экономики, у которой за счет санкций "гири висят". Слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы", - сказал он.

Ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин, один из самых богатых людей России, признал влияние санкций на экономику.

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