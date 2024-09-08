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У Дергачах постраждало 13 людей, ворог обстріляв місто з РСЗВ, - Харківська ОВА

Неділя 08 вересня 2024 21:09
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У Дергачах постраждало 13 людей, ворог обстріляв місто з РСЗВ, - Харківська ОВА Фото: наслідки обстрілу Дергачів (t.me/synegubov)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні РФ завдала ударів по житловому сектору Дергачів Харківського району. Внаслідок атаки виникли пожежі, є постраждалі та загибла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, Офіс Генерального прокурора та головне управління ДСНС України.

За даними слідства, 8 вересня близько 17:00 російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у місті Дергачі. Внаслідок атаки загинула 76-річна жінка, ще 12 мирних мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості.

Крім того, через ворожий обстріл сталося кілька пожеж, загорілися три житлові будинки на площі понад 200 квадратних метрів. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення, гаражі, авто.

"За попередніми даними, війська РФ вдарили по місту з РСЗВ "Торнадо-С"", - йдеться у повідомленні Офіса Генерального прокурора з посиланням на Харківському обласну прокуратуру.

У ДСНС повідомили, що о 19:32 всі осередки займання були ліквідовані. На місці працювали 30 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Також піротехнічні підрозділи обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.

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