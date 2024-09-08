В Дергачах пострадали 13 человек, враг обстрелял город из РСЗО, - Харьковская ОВА

Сегодня РФ нанесла удары по жилому сектору Дергачей Харьковского района. В результате атаки возникли пожары, есть пострадавшие и погибшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, Офис Генерального прокурора и главное управление ГСЧС Украины.

По данным следствия, 8 сентября около 17:00 российские оккупанты обстреляли частный жилой сектор в городе Дергачи. В результате атаки погибла 76-летняя женщина, еще 12 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, из-за вражеского обстрела произошло несколько пожаров, загорелись три жилых дома на площади более 200 квадратных метров. Повреждены не менее 10 частных домовладений, хозяйственные помещения, гаражи, авто.

"По предварительным данным, войска РФ ударили по городу с РСЗО "Торнадо-С"", - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.