ru
ua

Деревянко дал Порошенко и Зеленскому 24 часа на инициирование принятия закона об импичменте


Деревянко подчеркнул, что до второго тура выборов остался одна сессионная неделя Рады

Лидер партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко призвал действующего президента Петра Порошенко и наиболее рейтингового кандидата в президенты Владимира Зеленского в течение 24 часов публично обратиться к парламенту по вопросу неотложного принятия закона об импичменте президента. Об этом он заявил во время согласительного совета 8 апреля в парламенте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

Деревянко подчеркнул, что до второго тура президентских выборов осталась только одна сессионная неделя Верховной рады.

"Я обращаюсь к временно действующему президенту Петру Порошенко, а также к наиболее рейтинговому кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Господин Петр Алексеевич, вы 5 лет говорите о том, что вы не узурпируете власть и не держитесь за нее. Также Владимир Александрович, вы говорите о том, что первым шагом в вашей программе является закон об импичменте. Поэтому ждем от вас публичного обращения к парламенту о безотлагательном принятии закона об импичменте №7248", - заявил народный депутат.

Деревянко выразил уверенность, что миллионы украинцев хотят, чтобы следующий президент был подконтролен и подотчетен украинскому народу.

"У вас 24 часа", - подытожил Деревянко.

Как отмечается, Деревянко 31 октября 2017 года зарегистрировал в парламенте законопроект №7248 "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий (об импичменте)".

Также сообщается, что второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. Во второй тур вышли кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Пенс: закупка Турцией С-400 у России - огромная угроза для НАТО В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Читать все новости