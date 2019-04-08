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Дерев'янко дав Порошенку і Зеленському 24 години на ініціювання ухвалення закону про імпічмент


Дерев’янко підкреслив, що до другого туру виборів залишився один сесійний тиждень Ради

Лідер партії "Воля", народний депутат Юрій Дерев’янко закликав чинного президента Петра Порошенка і найбільш рейтингового кандидата в президенти Володимира Зеленського протягом 24 годин публічно звернутись до парламенту про невідкладне ухвалення закону про імпічмент президента. Про це він заявив від час погоджувальної ради 8 квітня в парламенті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби партії.

Дерев’янко підкреслив, що до другого туру президентських виборів залишився лише один сесійний тиждень Верховної ради.

"Я звертаюсь до тимчасового чинного президента Петра Порошенка, а також до найбільш рейтингового кандидата в президенти Володимира Зеленського. Пане Петре Олексійовичу, ви 5 років говорите про те, що ви не узурповуєте владу і не тримаєтесь за неї. Також пане Володимире Олександровичу, ви говорите про те, що першим кроком у вашій програмі є закон про імпічмент. Тому чекаємо від вас публічного звернення до парламенту про невідкладне ухвалення закону про імпічмент №7248", - заявив народний депутат.

Дерев’янко висловив впевненість, що мільйони українців хочуть, щоб наступний президент був підконтрольний і підзвітний українському народу.

"У вас 24 години", - підсумував Дерев’янко.

Як зазначається, Дерев’янко 31 жовтня 2017 року зареєстрував в парламенті законопроект №7248 "Про президента України та порядок припинення його повноважень (про імпічмент)".

Також повідомляється, що другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. До другого туру вийшли кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

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