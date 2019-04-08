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Деревянко дал Порошенко и Зеленскому 24 часа на инициирование принятия закона об импичменте

Новости » Политика    08.04.2019 - 17:24
Деревянко дал Порошенко и Зеленскому 24 часа на инициирование принятия закона об импичменте
Фото: Юрий Деревянко (пресс-служба)

Деревянко подчеркнул, что до второго тура выборов остался одна сессионная неделя Рады

Лидер партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко призвал действующего президента Петра Порошенко и наиболее рейтингового кандидата в президенты Владимира Зеленского в течение 24 часов публично обратиться к парламенту по вопросу неотложного принятия закона об импичменте президента. Об этом он заявил во время согласительного совета 8 апреля в парламенте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

Деревянко подчеркнул, что до второго тура президентских выборов осталась только одна сессионная неделя Верховной рады.

"Я обращаюсь к временно действующему президенту Петру Порошенко, а также к наиболее рейтинговому кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Господин Петр Алексеевич, вы 5 лет говорите о том, что вы не узурпируете власть и не держитесь за нее. Также Владимир Александрович, вы говорите о том, что первым шагом в вашей программе является закон об импичменте. Поэтому ждем от вас публичного обращения к парламенту о безотлагательном принятии закона об импичменте №7248", - заявил народный депутат.

Деревянко выразил уверенность, что миллионы украинцев хотят, чтобы следующий президент был подконтролен и подотчетен украинскому народу.

"У вас 24 часа", - подытожил Деревянко.

Как отмечается, Деревянко 31 октября 2017 года зарегистрировал в парламенте законопроект №7248 "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий (об импичменте)".

Также сообщается, что второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. Во второй тур вышли кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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