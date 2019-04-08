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Дерев'янко дав Порошенку і Зеленському 24 години на ініціювання ухвалення закону про імпічмент

Новини » Політика    08.04.2019 - 17:24
Дерев'янко дав Порошенку і Зеленському 24 години на ініціювання ухвалення закону про імпічмент
Фото: Юрій Дерев’янко (прес-служба)

Дерев’янко підкреслив, що до другого туру виборів залишився один сесійний тиждень Ради

Лідер партії "Воля", народний депутат Юрій Дерев’янко закликав чинного президента Петра Порошенка і найбільш рейтингового кандидата в президенти Володимира Зеленського протягом 24 годин публічно звернутись до парламенту про невідкладне ухвалення закону про імпічмент президента. Про це він заявив від час погоджувальної ради 8 квітня в парламенті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби партії.

Дерев’янко підкреслив, що до другого туру президентських виборів залишився лише один сесійний тиждень Верховної ради.

"Я звертаюсь до тимчасового чинного президента Петра Порошенка, а також до найбільш рейтингового кандидата в президенти Володимира Зеленського. Пане Петре Олексійовичу, ви 5 років говорите про те, що ви не узурповуєте владу і не тримаєтесь за неї. Також пане Володимире Олександровичу, ви говорите про те, що першим кроком у вашій програмі є закон про імпічмент. Тому чекаємо від вас публічного звернення до парламенту про невідкладне ухвалення закону про імпічмент №7248", - заявив народний депутат.

Дерев’янко висловив впевненість, що мільйони українців хочуть, щоб наступний президент був підконтрольний і підзвітний українському народу.

"У вас 24 години", - підсумував Дерев’янко.

Як зазначається, Дерев’янко 31 жовтня 2017 року зареєстрував в парламенті законопроект №7248 "Про президента України та порядок припинення його повноважень (про імпічмент)".

Також повідомляється, що другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. До другого туру вийшли кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

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