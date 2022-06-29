Деревопад, затопленные улицы и поврежденные мосты: последствия непогоды в Киеве и области

Больше всего от ливня пострадали Святошинский и Соломенский районы столицы. На проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана возникли подтопления. Туда уже выехали коммунальщики.

Всего на улицах Киева работает 24 единицы техники гидрослужбы. Дежурство бригад продолжается на улице Телиги, Скляренко и возле станции метро "Левобережная".

Также мощная гроза со шквалами накрыла Ирпень, Бучу и другие населенные пункты поблизости. Ветер повалил десятки деревьев, некоторые упали прямо на проезжую часть и улицы.

В селе Демидов из-за погодных условий поврежден мост через реку Ирпень.

По данным Главного управления ГСЧС в Киевской области, движение транспорта в оба направления на дороге Киев-Иванков перекрыто.

Обновлено в 18:50

В Киевской ОВА сообщили, что мост через реку Ирпень разрушен полностью. По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены.