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Деревопад, затопленные улицы и поврежденные мосты: последствия непогоды в Киеве и области

Фото: Киев и область 29 июня накрыла непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Столицу и Киевскую область сегодня накрыла непогода. Из-за грозы в некоторых районах Киева возникли масштабные подтопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Больше всего от ливня пострадали Святошинский и Соломенский районы столицы. На проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана возникли подтопления. Туда уже выехали коммунальщики.

Всего на улицах Киева работает 24 единицы техники гидрослужбы. Дежурство бригад продолжается на улице Телиги, Скляренко и возле станции метро "Левобережная".

Также мощная гроза со шквалами накрыла Ирпень, Бучу и другие населенные пункты поблизости. Ветер повалил десятки деревьев, некоторые упали прямо на проезжую часть и улицы.

В селе Демидов из-за погодных условий поврежден мост через реку Ирпень.

По данным Главного управления ГСЧС в Киевской области, движение транспорта в оба направления на дороге Киев-Иванков перекрыто.

Обновлено в 18:50

В Киевской ОВА сообщили, что мост через реку Ирпень разрушен полностью. По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены.

Ранее мы сообщали, что в Киеве и области ожидается гроза, а в некоторых районах - град и шквальный ветер.

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