Дерева падають на людей: в Харкові та області з'явилися перші жертви сильної негоди

Нагадаємо, що ввечері 12 липня Харків накрив потужний шторм, який повалив багато дерев на вулицях обласного центру та знеструмив кілька населених пунктів у регіоні.

Штормовий фронт дістався Харкова після того, як наробив справ на заході України. Так, Львів і Львівську область накрили сильні дощі. За одну добу випала річна норма дощів, вода у річках почала стрімко підійматися. Внаслідок негоди в області затопило 230 будинків.

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