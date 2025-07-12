Деревья падают на людей: в Харькове и области появились первые жертвы сильной непогоды

Напомним, что вечером 12 июля Харьков накрыл мощный шторм, который повалил много деревьев на улицах областного центра и обесточил несколько населенных пунктов в регионе.

Штормовой фронт добрался до Харькова после того, как наделал дел на западе Украины. Так, Львов и Львовскую область накрыли сильные дожди. За одни сутки выпала годовая норма дождей, вода в реках начала стремительно подниматься. В результате непогоды в области затопило 230 домов.

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