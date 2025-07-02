Дерев'янченко здобув ефектну перемогу на шоу з участю Холіфілда (відео)
У ніч на 2 липня український боксер Сергій Дерев'янченко здобув перемогу технічним нокаутом у поєдинку проти американця Джеремі Рамоса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Повернення після річної перерви
Бій відбувся на арені Texas Troubadour Theatre в американському Нешвіллі. Це був перший вихід українця на ринг після майже річної паузи, спричиненої травмою.
Востаннє Дерев'янченко боксував у серпні 2024 року проти француза Крістіана Мбіллі, коли програв одноголосним рішенням суддів.
Хід поєдинку
Дерев'янченко від початку заволодів ініціативою, демонструючи впевнене домінування: працював джебом, атакував корпус і скорочував дистанцію. Вже в другому раунді лівий хук українця приголомшив суперника.
У третьому раунді Сергій відправив Рамоса в перший нокдаун після точного комбінаційного удару. Американець апелював до рефері, вважаючи, що пропустив удар у потилицю, але суддя зафіксував чисте влучання.
Кульмінація настала в шостому раунді. Дерев'янченко різко наростив темп, змусивши суперника вдруге стати на одне коліно після серії аперкотів. Після ще одного нокдауну рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.
Для 38-річного українського боксера це вже 16-та перемога в 22-х поєдинках в профі. Він сподівається, що впевнена перемога може відкрити йому шлях до ще одного великого бою в його кар'єрі.
У рамках цього ж шоу вперше за останні два роки виступив американський боксер першої середньої вагової категорії (до 69,9 кг) Еван Холіфілд (12–1, 8 КО) – син легенди боксу Евандера Холіфілда. Він переміг свого співвітчизника Латревеона Гранта.
Хто такий Сергій Дерев'янченко
Уродженець Феодосії, член легендарної аматорської збірної України, до складу якої входили Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик та інші. Бронзовий призер чемпіонату світу-2007. Брав участь в Олімпіаді-2008 у Пекіні.
На професіональному рингу дебютував у 2014-му. Впродовж кар'єри тричі бився за титули чемпіона світу в середній вазі, але поступився Даніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.
Востаннє він претендував на другорядний титул у червні 2023-го: у бою за пояс WBC Silver у другій середній вазі програв мексиканцю Хайме Мунгуї.
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