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Дерев'янченко програв Мбіллі титульний поєдинок у Канаді: відео

Фото: Крістіан Мбіллі та Сергій Дерев'янченко перед поєдинком (toprank.com)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Сергій Дерев'янченко поступився французу Крістіану Мбіллі в 10-раундовому бою в канадському Квебеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

 

38-річний українець зазнав поразки за одностайним рішенням суддів. Їхній підрахунок показав цифри 100:90, 99:91, 99:91 на користь французького боксера камерунського походження.

Мбіллі заволодів ініціативою з першого раунду. Фактично він виглядав упевненішим упродовж усієї дистанції, особливо – після травми Дерев'янченка. Український боксер ушкодив ліву руку в 3-му раунді та відбоксував решту поєдинку однією правою.

Зрештою, Дерев'янченко зазнав шостої поразки в кар'єрі. Зокрема, п'ять з них припали на останні 7 боїв. Натомість Мбіллі залишився непереможним на професіональному ринзі (28 поєдинків, 28 перемог) і зберег титул WBC Continental Americas.

Подальші кар'єрні плани Дерев'янченка наразі невідомі. Перед зустріччю з Мбіллі він заявив, що виходитиме в ринг ще орієнтовно 2 роки. Головною ж ціллю досвідченого українського боксера залишається завоювання титулу.

До слова, раніше пригадали чотири перемоги України в боксі на Олімпійських іграх.

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Сергій Дерев'янченкоБокс