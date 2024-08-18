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Деревянченко проиграл Мбилли титульный поединок в Канаде: видео

Фото: Кристиан Мбилли и Сергей Деревянченко перед поединком (toprank.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил французу Кристиану Мбилли в 10-раундовом бою в канадском Квебеке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

 

38-летний украинец потерпел поражение по единогласному решению судей. Их подсчет показал цифры 100:90, 99:91, 99:91 в пользу французского боксера камерунского происхождения.

Мбилли завладел инициативой с первого раунда. Фактически он выглядел увереннее на протяжении всей дистанции, особенно после травмы Деревянченко. Украинский боксер повредил левую руку в 3-м раунде и отбоксировал оставшийся поединок одной правой.

В конце концов, Деревянченко потерпел шестое поражение в карьере. В частности, пять из них пришлись на последние 7 боев. Зато Мбилли остался непобежденным на профессиональном ринге (28 поединков, 28 побед) и сохранил титул WBC Continental Americas.

Дальнейшие карьерные планы Деревянченко пока неизвестны. Перед встречей с Мбилли он заявил, что будет выходить в ринг еще ориентировочно 2 года. Главной же целью опытного украинского боксера остается завоевание титула.

К слову, ранее вспомнили четыре победы Украины в боксе на Олимпийских играх.

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