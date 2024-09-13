Дербі для Зінченка, Формула-1 на Каспії та Циганков проти лідера: анонс вихідних у спорті

Маккурт – Коллінз

14 вересня, 19:30, Лондон, "Вемблі", трансляція на MEGOGO

Головною подією чемпіонської серії Bellator у британській столиці повинен був стати бій-реванш англійця Фабіана Едвардса та американця Джонні Еблена. Однак, поєдинок перенесли. Тепер пальма головного видовища відійшла до двобою у жіночій навпівлегкій вазі – Лія Маккурт (8-3) із Північної Ірландії намагатиметься зупинити непереможну австралійку Сару Коллінз (5 перемог).

Меморіал Ван Дамма

14 вересня, 21:00, Брюссель, Стадіон короля Бодуена, телетрансляція на Setanta Sports+

Якщо в п'ятницю українці вболіватимуть за Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко в стрибках у висоту, то в другий день суперфіналу сезону-2024 Діамантової ліги слідкуватимуть за двома дисциплінами. Колега за амплуа олімпійських призерок-співвітчизниць Олег Дорощук потрапив у старти на відмові інших. Натомість Артур Фельфнер дебютуватиме на цьому рівні в метанні списа після розширення квоти.

Фото: Темна конячка стрибків у висоту серед чоловіків Олег Дорощук (Getty Images)

Гран-прі Азербайджану

15 вересня, 14:00, Баку, Міське кільце Баку, телетрансляція на Setanta Sports+

Після сенсації в Монці Королева автоспорту поїхала в Баку. Там на вуличках старого міста Макс Ферстаппен намагатиметься відшукати переможний шлях. Пілот "Ред Булла", звісно, може бути задоволений тріумфом Шарля Леклера ("Феррарі") на противагу гонщику "Макларена" Ландо Норрісу в Італії. Утім, ось вже 6 гран-прі поспіль виграють різні пілоти, окрім чинного чемпіона світу.

"Тоттенхем" – "Арсенал"

15 вересня, 16:00, Лондон, "Тоттенхем Стедіум", телетрансляція на Setanta Sports

Головною подією чемпіонату Англії після паузи стане Дербі Північного Лондона. "Тоттенхем" із повним розмаїттям результатів у перших трьох турах прийме "Арсенал". Команда Мікеля Артети гостюватиме в статусі фаворита. "Каноніри" втратили очки з "Брайтоном", але з мідлендцями ("Астон Вілла", "Вулверхемптон") розібралися доволі впевнено. Але важка травма Мартіна Едегора геть недоречна.

Фото: Олександр Зінченко матиме нагоду зіграти в центрі поля через травму Мартіна Едегора (premierleague.com)

"Жирона" – "Барселона"

15 вересня, 17:15, Жирона, "Монтіліві", трансляція на MEGOGO

Віктор Циганков і компанія спробують зупинити локомотив Гансі Фліка. Німецький тренер на чолі "Барси" стартував із чотирьох перемог і став одноосібним лідером Ла Ліги. Проте, на цьому етапі сезону радіти першому місцю зарано. Наприклад, "Жирона" зіграла проти сильніших колективів, а взяла лише на 5 очок менше. Команда Мічела ще дивуватиме оглядачів. Чому би не розпочати в неділю?..