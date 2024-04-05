Дерби Вечного города, Формула-1 на островах и классика Англии: анонс выходных в спорте

"Эдмонтон" – "Колорадо"

6 апреля, 04:00, Эдмонтон, "Эмерант Банк Арена", телетрансляция на Setanta Sports+

Вряд ли найдется что-то лучше элитного хоккея в субботнее утро. Украинский зритель получил возможность в прямом эфире увидеть, как один из фаворитов перед началом сезона теперь будет пытаться обеспечить место в плей-офф. "Ойлерз" оправились от провального старта и сейчас идут на 5-й строчке Западной конференции НХЛ. Их оппоненты из "Эвеланш" завоевали путевку в гонки за Кубком Стэнли раньше. Но легкой прогулки для "Эдмонтона", потерпевшего два поражения подряд, не будет.

"Рома" – "Лацио"

6 апреля, 19:00, Рим, "Стадио Олимпико", трансляция на MEGOGO

Пока миланский "Интер" уверенно идет к юбилейному Скудетто, другие итальянские гранды соревнуются за место под солнцем. Обе римские команды стремятся попасть в еврокубки. Более того, и "Рома", и "Лацио" все еще в борьбе за место в Лиге чемпионов, где от Серии А в следующем сезоне будет целых пять клубов. Однако "волки" выглядят более убедительными. Так произошло, очевидно, из-за более быстрой смены тренера. Даниэле Де Росси взял 23 очка в 10-ти турах и заставил забыть Жозе Моуринью.

Фото: Первое Римское дерби сезона завершилось нулевой ничьей (thelaziali.com)

Гран-при Японии

7 апреля, 09:00, Сузука, "Сузука", телетрансляция на Setanta Sports

К четвертому этапу сезона-2024 фанаты F1 подходят с надеждой на сохранение интриги. Дубль "Феррари" в Мельбурне добави оптимизма не только тифози Скудерии, но и многим другим. На самом деле мало тех, кто хотел бы увидеть очередную коронацию Макса Ферстаппена где-то посреди лета. Правда, нидерландец из "Ред Булла" – снова фаворит. Однако в этот раз в распределение мест на финише готовится вмешаться природа. Ливень сорвал вторую практику в пятницу, а в воскресенье стремится к появлению в гонке.

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

7 апреля, 17:30, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляция на Setanta Sports

Две самые титулованные команды Англии сойдутся на "Олд Траффорд". В настоящее время принципиальные оппоненты находятся на разных уровнях. Мерсисайдцы борются за титул, а вот МЮ с тремя поражениями в пяти турах уже отстал от топ-4 на целых 11 очков. Впрочем, сделать подножку извечному сопернику – всегда хорошая идея. Тем более, победа команды Эрика тен Хага в грядущем туре будет уместна не только для "Арсенала" и "Манчестер Сити", но прежде всего для кризисного "Юнайтед".

Фото: В первом круге Джонни Эванс удержал Дарвина Нуньеса (premierleague.com)

"Даллас" – "Хьюстон"

7 апреля, 22:30, Даллас, "Американ Эйрлайнс Центр", телетрансляция на Setanta Sports

"Хьюстон, у нас проблемы", – мини-кризис назрел в штате Техас. В течение марта "Рокетс" выиграли 11 матчей регулярки подряд. Заявка на прыжок в последний вагон поезда плей-офф была настолько громкой, что многим экспертам стало страшно за "Голден Стэйт". Калифорнийцы шли десятыми, играли нестабильно и в целом выглядели неубедительно. Но три поражения "Хьюстона", в том числе и в очном поединке, нивелировали серию техасцев. Смогут ли "Рокетс" выдать новый такой отрезок?..