Дербі Рима, Леброн у гостях в Дюранта, Почеттіно проти Гвардіоли: анонс вихідних у спорті

"Фінікс" – "Лейкерс"

11 листопада, 05:00, Фінікс, "Футпрінт Центр", телетрансляція на Setanta Sports

Ранкові пташки матимуть нагоду переглянути протистояння зіркових ветеранів НБА – Кевіна Дюранта (35 років) і Леброна Джеймса (38). І "Фінікс", і "Лейкерс" посередньо розпочали регулярний сезон, вигравши лише чотири та три матчі з восьми відповідно. Амбіції обох команд, однак, сягають вище. Той же Джеймс прагне здобути п'ятий чемпіонський перстень всупереч думкам усіх скептиків.

"Вінніпег" – "Даллас"

11 листопада, 22:00, Вінніпег, "Канада Лайф Центр", телетрансляція на Setanta Sports+

Нечасто заокеанські ліги пестять європейців матчами в прийнятний для обивателів час. Та ось хокейному протистоянню в Манітобі можна присвятити суботній вечір. "Джетс" і "Старз" ідуть серед лідерів Західної конференції та марять помстою "Вегасу" за фіаско в плей-офф Кубка Стенлі цьогоріч. Велич і краса НХЛ у тому, що називати фаворита до стартового вкидання необачно.

Фото: Кайл Коннор (ліворуч) набрав 16 пунктів у нинішньому сезоні (twitter.com/NHLJets)

Мото Гран-прі Малайзії

12 листопада, 09:00, Селангор, "Сепанг", телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Новий спалах інтриги замайорів у MotoGP. Хорхе Мартін із "Прамака" виграв спринт і основну гонку в Таїланді та знову скоротив відставання від чинного чемпіона Франческо Баньяї. Пілот "Дукаті" наразі набрав 389 очок, а його іспанський конкурент поступається лише на 13 пунктів. Разом із етапом у Малайзії до кінця сезону залишається три гран-прі. Боротьба триватиме до кінця?..

"Челсі" – "Манчестер Сіті"

12 листопада, 18:30, Лондон, "Стемфорд Брідж", телетрансляція на Setanta Sports

Цей матч ще 7 днів тому записали б до категорії буденних. Та в понеділок "Челсі" зі середини турнірної таблиці АПЛ завдав першої поразки в сезоні "Тоттенхему". Лондонці не тільки здолали лідера в дербі, а й "привезли" чотири голи "шпорам". Щоправда, ті грали вдев'ятьох увесь другий тайм. Тим не менше, на команду Маурісіо Почеттіно знову треба зважати. "Манчестер Сіті" буде першим.

Фото: Ніколя Джексон (ліворуч) оформив хет-трик проти "Тоттенхема" (premierleague.com)

"Лаціо" – "Рома"

12 листопада, 19:00, Рим, "Стадіо Олімпіко", трансляція на MEGOGO

Дербі підготувала італійська Серія А. У протистоянні столичних "Лаціо" та "Роми" оглядачам, тіфозі та футболістам начхати на турнірне становище. Це битва гладіаторів, у якій навіть нічия сприймається обома наче поразка. Та важкий сезон цих команд ще й зробив їх сусідами в таблиці, між якими лише 1 очко. Отже, тріумф у Дербі делла Капітале стане кроком угору для "орлів" або "вовків".