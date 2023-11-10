Дерби Рима, Леброн в гостях у Дюранта, Почеттино против Гвардиолы: анонс выходных в спорте

"Финикс" – "Лейкерс"

11 ноября, 05:00, Финикс, "Футпринт Центр", телетрансляция на Setanta Sports

Утренние птички смогут посмотреть противостояние звездных ветеранов НБА – Кевина Дюранта (35 лет) и Леброна Джеймса (38). И "Финикс", и "Лейкерс" посредственно начали регулярный сезон, выиграв всего четыре и три матча из восьми соответственно. Амбиции обеих команд, однако, плывут выше. Тот же Джеймс стремится завоевать пятое чемпионский перстень вопреки мнению всех скептиков.

"Виннипег" – "Даллас"

11 ноября, 22:00, Виннипег, "Канада Лайф Центр", телетрансляция на Setanta Sports+

Нечасто заокеанские лиги балуют европейцев матчами в приемлемое для обывателей время. И вот хоккейному противостоянию в Манитобе можно посвятить субботний вечер. "Джетс" и "Старз" идут среди лидеров Западной конференции и грезят местью "Вегасу" за фиаско в плей-офф Кубка Стэнли этого года. Величие и красота НХЛ в том, что называть фаворита до стартового вбрасывания опрометчиво.

Фото: Кайл Коннор (слева) набрал 16 пунктов в нынешнем сезоне (twitter.com/NHLJets)

Мото Гран-при Малайзии

12 ноября, 09:00, Селангор, "Сепанг", телетрансляция на канале "Первый автомобильный"

Новая вспышка интриги взвилась в MotoGP. Хорхе Мартин из "Прамака" выиграл спринт и основную гонку в Таиланде и снова сократил отставание от действующего чемпиона Франческо Баньяи. Пилот "Дукати" набрал 389 очков, а его испанский конкурент уступает всего 13 пунктов. Вместе с этапом в Малайзии до конца сезона остается три гран-при. Борьба будет продолжаться до конца?..

"Челси" – "Манчестер Сити"

12 ноября, 18:30, Лондон, "Стемфорд Бридж", телетрансляция на Setanta Sports

Этот матч еще 7 дней назад записали бы в категорию рядовых. Но в понедельник "Челси" из середины турнирной таблицы АПЛ нанес первое поражение в сезоне "Тоттенхэму". Лондонцы не только одолели лидера в дерби, но и "привезли" четыре гола "шпорам". Правда, те играли вдевятером весь второй тайм. Тем не менее, с командой Маурисио Почеттино снова нужно считаться. "Манчестер Сити" будет первым.

Фото: Николя Джексон (слева) оформил хет-трик против "Тоттенхэма" (premierleague.com)

"Лацио" – "Рома"

12 ноября, 19:00, Рим, "Стадио Олимпико", трансляция на MEGOGO

Дерби подготовила итальянская Серия А. В противостоянии столичных "Лацио" и "Ромы" обозревателям, тифози и футболистам наплевать на турнирное положение. Это битва гладиаторов, в которой даже ничья воспринимается обоими как поражение. Но тяжелый сезон этих команд еще и сделал их соседями в таблице, между которыми всего 1 очко. Итак, триумф в Дерби делла Капитале станет шагом вверх для "орлов" либо "волков".