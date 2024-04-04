Дербі до крові. "Рейнджерс" і "Девілз" запалили Гудзон масовою сутичкою в дебюті: відео

Принципове протистояння "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Нью-Джерсі Девілз" у регулярній першості Національної хокейної ліги ознаменувалося паралельними бійками після стартового вкидання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Щойно канадський рефері Горд Дваєр кинув шайбу на лід, як хокеїсти обох команд розбилися на пари, щоб з'ясувати взаємини навкулачки. Осторонь залишилися лише Ігор Шестьоркін і Каапо Кахконен – воротарі "Рейнджерс" і "Девілз" відповідно.

Центральним стало протистояння форварда господарів Меттью Ремпе та оборонця "Нью-Джерсі" Кертіса Макдерміда. Останній на досвіді активніше розпочав, намагаючись влучити правою. Утім, 21-річний канадець швидко контратакував і кілька разів непогано "прописав" ветерану. Однак, той втримався на ногах і продовжив бій. Ремпе в якийсь момент навіть присів на коліно, тож змушений був перейти в оборону.

Сутичка цих двох хуліганів тривала найдовше. Зрештою, бійку зупинили рефері. Макдермід, вочевидь, переміг "за очками". Проте, дебютант сезону Ремпе завоював симпатії трибун. За підсумками шарпанини обидва "заробили" вилучення до кінця гри.

Така ж доля спіткала їхніх друзів. "Рейнджерс" до фінальної сирени залишилися без оборонців Джейкоба Труби та K'Андре Міллера, а також нападника Барклі Гудроу. "Нью-Джерсі" довелося грати без оборонців Джона Маріно та Кевіна Бала, а також форварда Кріса Тірні. Лише форвард "Девілз" Кертіс Лазар і вінгер "Нью-Йорка" Джиммі Вісі потрапили на лаву штрафників на 5 хвилин.

Ще до кінця першого періоду на льоду спалахнули нова бійка. Цього разу розібратися один із одним вінгер "Рейнджерс" Вілл Кайлл і нападник "Девілз" Доусон Мерсер. Останній заступився за одноклубника Брендана Сміта, якого опонент бруднувато відправив у борт.

Мерсер штовхнув суперника та спробував перевиховати ударами в голову. Проте, Кайлл виявився міцним парубком. Він зміг перехопити ініціативу та надавав неабияких стусанів опоненту. Форвард "Нью-Джерсі" поїхав відбувати штраф 2+5 із роздертим джерсі та розсіченням. Хуліган "Нью-Йорка" отримав ще 10 хвилин за підбурювання.