Дерби до крови. "Рейнджерс" и "Девилз" зажгли Гудзон массовой схваткой в дебюте: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка .

Как только канадский рефери Горд Двайер бросил шайбу на лед, хоккеисты обеих команд разбились на пары, чтобы выяснить взаимоотношения на кулаках. В стороне остались лишь Игорь Шестеркин и Каапо Кахконен – вратари "Рейнджерс" и "Девилз" соответственно.

Центральным стало противостояние форварда хозяев Мэттью Ремпе и защитника "Нью-Джерси" Кертиса Макдермида. Последний на опыте активнее начал, пытаясь попасть правой. Впрочем, 21-летний канадец быстро контратаковал и несколько раз неплохо "прописал" ветерану. Однако тот удержался на ногах и продолжил бой. Ремпе в какой-то момент даже присел на колено, поэтому вынужден был перейти в оборону.

Схватка этих двух хулиганов длилась дольше всего. В конце концов драку остановили рефери. Макдермид, очевидно, победил "по очкам". Тем не менее, дебютант сезона Ремпе завоевал симпатии трибун. По итогам передряги оба "заработали" удаления до конца игры.

Такая же участь постигла их друзей. "Рейнджерс" до финальной сирены остались без защитников Джейкоба Трубы и K'Андре Миллера, а также нападающего Баркли Гудроу. "Нью-Джерси" пришлось играть без защитников Джона Марино и Кевина Бала, а также форварда Криса Тирни. Лишь форвард "Девилз" Кертис Лазар и вингер "Нью-Йорка" Джимми Виси попали на скамью штрафников на 5 минут.

Еще до конца первого периода на льду вспыхнула новая потасовка. В этот раз разобраться друг с другом вингер "Рейнджерс" Уилл Кайлл и нападающий "Девилз" Доусон Мерсер. Последний вступился за одноклубника Брендана Смита, которого оппонент грязновато отправил в борт.

Мерсер толкнул соперника и попытался перевоспитать ударами в голову. Тем не менее, Кайлл оказался крепким парнем. Он смог перехватить инициативу и надавал немалых пинков оппоненту. Форвард "Нью-Джерси" поехал отбывать штраф 2+5 с разорванным джерси и рассечением. Хулиган "Нью-Йорка" получил еще 10 минут за подстрекательство.

Горячий поединок завершился победой "Рейнджерс" (4:3). В составе победителей шайбы забросили Панарин, Лафреньер, Какко и Крайдер. За "Девилз" отличились Палат, Смит и Хишир.