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Депутаты требуют от Кабмина немедленно сменить руководство "Оператора ГТС"

Фото: в Раде требуют от Кабмина немедленно сменить руководство "Оператора ГТС" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Временная специальная комиссия Верховной рады требует от Кабинета министров безотлагательно поднять вопрос смены руководства ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение ВСК.

Члены наблюдательного совета и менеджмента АО "МГУ", которое осуществляет управление оператором газотранспортной системы Украины, обвинили директора ООО "ОГТСУ" Сергея Макогона в доведении компании до кризисного состояния, отсутствия достоверного отражения информации о реальном финансовом состоянии компании в ее финансовой отчетности, создании препятствий для возможности уплаты АО "МГУ" дивидендов в бюджет, невыполнении инвестиционной программы на 2020 и 2021 годы, манипуляциях данным информационной платформы со стороны ООО "ОГТСУ" к небалансам.

Как сообщалось, наблюдательным советом АО "МГУ" еще в мае 2022 года была инициирована процедура смены генерального директора "ОГТСУ".

"Должны констатировать глубокий управленческий кризис в компании. Этот вопрос непосредственно сегодня влияет и на состояние газового рынка и на вопросы энергетической безопасности Украины. Но нам нужно выйти из этого тупика, безусловно в пределах нашей компетенции", - сказал председатель ВСК, нардеп Алексей Кучеренко.

Во время заседания депутаты выяснили, что основными причинами тяжелого финансового состояния ООО "ОГТСУ" есть авансовые платежи в пользу "Нафтогаза" по соглашению о возмещении недополученного дохода (на покрытие разрыва ликвидности "Нафтогаза") и отсутствие эффективных действий по взысканию долгов, объем которых превышает 30 млрд грн.

Как поясняется в материалах, предоставленных депутатам для ознакомления, это связано с тем, что даже после проведенного анбандлинга "Оператор ГТС" продолжает отдавать в пользу "Нафтогаза" значительную часть своих доходов для покрытия разрыва ликвидности последнего.

Впрочем, согласно подписанному меморандуму с МВФ Украина брала на себя обязательство прекратить соглашение между "ОГТСУ" и АО "Укртрансгаз" (входит в группу "Нафтогаз") и не изымать у "Оператора ГТС" средства. Несмотря на такие требования меморандума, Оператор ГТС отдал в пользу "Нафтогаза" около 38 млрд грн своих доходов и ежемесячно продолжает осуществлять авансовые платежи в размере около 1,4 млрд грн.

С этого вопроса ВСК также намерен обратиться в Кабмин, чтобы инициировать принятии решения о приостановлении вышеуказанного соглашения между "ОГТСУ" и АО "Укртрансгаз".

Нардепы требуют от Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) срочно проверить деятельность "ОГТСУ", в частности относительно имеющихся рисков формирования разрыва ликвидности и дать оценку платежеспособности Оператора ГТС.

Напомним, временная специальная комиссии Совета по предварительному рассмотрению вопросов, которые могли привести к кризисным явлениям на энергетическом рынке Украины накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, созданная в соответствии с постановлением ВРУ №2478-IX от 29.07.2022 года. Председателем ВСК назначен народный депутат Алексей Кучеренко.

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