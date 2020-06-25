Депутаты из "Слуги народа" посетили завод "Океан" и опровергли заявления Скороход

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с другими николаевскими депутатами от "Слуги народа" в рамках поездки в Николаевскую область посетили судостроительный завод "Океан". По их словам, предприятие работает в штатном режиме.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на местное издание "НикВести".

"Депутаты Николаевской области провели инспекционный визит, чтобы убедиться воочию, что в отношении предприятия ведется в чистом виде заказная информационная кампания", - прокомментировал Арахамия.

После часовой экскурсии по заводу глава парламентской заявил, что предприятие работает в штатном режиме и никакие аресты не нужны.

Напомним, 30 мая депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что якобы "предприятие распиливают на металлолом".

24 июня Давид Арахамия, Игорь Негулевский, Александр Пасечный, Максим Дирдин, Игорь Коытин, и Александр Гайду осмотрели завод и лично убедились, что озвученная Скороход информация не соответствует действительности.

"Это наследственная семья промышленников (Василий и Николай Капацыны), которые в этот город привели 500 миллионов долларов инвестиций. Они никуда убегать не собираются. Предприятие стоит, никто его вывозить не будет. Предприятие должно работать. Международные партнеры не должны чувствовать риски. Сюда нужно возить делегации инвесторов", - добавил Арахамия.

В свою очередь, Арахамия назначил на 1 июля брифинг в парламенте по ситуации, сложившейся вокруг предприятия. И пообещал стать инвестиционной няней для завода "Океан", а также привлекать заказы иностранных компаний и инвестиции.

Как сообщалось ранее, 13 января 2020 года на судоремонтный завод "Океан" был наложен арест по ходатайству прокуратуры. В основу ходатайства Офиса генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым.

В интервью главному редактору "Цензор.нет" Юрию Бутусову Василий Капацына сказал, что Игорь Игнатов непосредственно связан с российским олигархом Игорем Юсуфовим - экс-членом совета директоров "Газпрома". По его словам, Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела "Океан" до банкротства.