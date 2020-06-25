Депутати зі "Слуги народу" відвідали завод "Океан" і спростували заяви Скороход

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія разом з іншими миколаївськими депутатами від "Слуги народу" в рамках поїздки в Миколаївську область відвідали суднобудівний завод "Океан". За їх словами, підприємство працює в штатному режимі.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на місцеве видання “НікВести”.

"Депутати Миколаївщини провели інспекційний візит, щоб переконатися на власні очі, що проти підприємства ведеться в чистому вигляді замовна інформаційна кампанія", - прокоментував Арахамія.

Після годинної екскурсії по заводу глава парламентської заявив, що підприємство працює в штатному режимі і ніякі арешти не потрібні.

Нагадаємо, 30 травня депутат від "Слуги народу" Анна Скороход заявила, що нібито "підприємство розпилюють на металобрухт".

24 червня Давид Арахамія, Ігор Негулевскій, Олександр Пасічний, Максим Дирдін, Ігор Копитін, і Олександр Гайду оглянули завод і особисто переконалися, що озвучена Скороход інформація не відповідає дійсності.

"Це спадкова сім'я промисловців (Василь і Микола Капацини), які в це місто привели 500 мільйонів доларів інвестицій. Вони нікуди тікати не збираються. Підприємство стоїть, ніхто його вивозити не буде. Підприємство повинно працювати. Міжнародні партнери не повинні відчувати ризики. Сюди потрібно возити делегації інвесторів", - додав Арахамія.

Своєю чергою, Арахамія призначив на 1 липня брифінг в парламенті по ситуації, що склалася навколо підприємства. І пообіцяв стати інвестиційною нянею для заводу "Океан", а також залучати замовлення іноземних компаній і інвестиції.

Як повідомлялось раніше, 13 січня 2020 року на судноремонтний завод "Океан" було накладено арешт за клопотанням прокуратури. В основу клопотання Офісу генпрокурора лягла дезінформація, надана Ігорем Ігнатовим.

В інтерв’ю головному редактору "Цензор.нет" Юрію Бутусову Василь Капацина сказав, що Ігор Ігнатов безпосередньо пов'язаний з російським олігархом Ігорем Юсуфовим - екс-членом ради директорів "Газпрому". За його словами, Юсуфов був останнім акціонером заводу, команда якого практично й довела "Океан" до банкрутства.