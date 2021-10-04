Депутаты рассказали подробности обсуждения отставки Разумкова в Трускавце

Так, во время этой встречи из зала попросили выйти других участников трускавецкого форума, у депутатов собрали мобильные телефоны.

Но, по информации РБК-Украина, никаких принципиально новых претензий к Разумкову глава государства не выдвинул. Он повторил тезисы о некомандности спикера, его особой позиции относительно санкций СНБО и закона об олигархах и т.д. Большинство депутатов тезисы Зеленского вроде бы убедили.

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, во фракции пришли к выводу, что от спикера и аппарата, которым он руководит, нет поддержки, которую должно было чувствовать монобольшинство, которое делегировала его в президиум.

"Именно поэтому мы приняли решение с понедельника передать подписные листы", - сказала Кравчук.

Хотя были и те, кто решил вступиться за Разумкова. Его давний соратник, депутат от СН Василий Мокан на собрании фракции спросил у президента и Давида Арахамии, не справедливо ли было бы заслушать и самого спикера. Он привел пример, когда депутаты и президент общались с Александром Дубинским перед его исключением из фракции.

"А в этом случае перед голосованием за отставку спикера не дают возможности сказать слово депутатам, притом что речь идет якобы о конфликте фракции и Разумкова. Хотя, на мой взгляд, такого конфликта нет", - пояснил РБК-Украина Мокан.

На это предложение, по данным издания, Зеленский ответил примерно так: спикер уже выразил свою позицию на эфирах, поэтому смысла еще раз заслушать его нет.

"Для него было очень показательным то, кто поддержит отставку спикера, а кто пойдет наперекор. У президента есть четкое убеждение, что Разумков занимается созданием своего собственного политического проекта. И те, кто идет наперекор, возможно, тоже видят себя в другом проекте в будущем ", - отметил один из источников издания.

По разным сведениям, в Трускавце удалось собрать от 184 до 190 голосов за отставку Разумкова. До десятка (по другой информации - шесть-семь) человек во время обсуждения этого вопроса выступили против.

Как рассказал Мокан, депутатам предложили написать заявление о выходе из фракции, при этом якобы не лишая мандата.

"Но мы не шли против программных принципов и обещаний. Отклонение от позиции фракции и партии - это не совсем соответствует действительности. Думаю, что в этом есть, скорее, политические аспекты. Я не вижу оснований специально саботировать программные обещания и реформы после того, как Рада может проголосовать за отставку Разумкова ", - пояснил он.