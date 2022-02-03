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Депутаты просят НАБУ расследовать причастность руководства государства к импорту тока из Беларуси

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 14:17
Депутаты просят НАБУ расследовать причастность руководства государства к импорту тока из Беларуси Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

МФО "За демократическую Беларусь" обратилась в НАБУ с просьбой расследовать причастность высших должностных лиц государства к схеме импорта электрической энергии из Беларуси через арабскую компанию Vector Energy Innovation.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МФО, нардепа Алексея Гончаренко в Facebook.

"Есть все основания считать, что правительство, фракция "Слуга народа" и Офис президента могли искусственно создать энергетический кризис в Украине и спровоцировать дефицит угля на государственных ТЭС, чтобы создать прикрытие для коррупционной схемы с импортом белорусской электроэнергии. МФО "За демократическую Беларусь" публично обращается к НАБУ для проверки фактов возможного причастности руководства государства к компании Vector Energy Innovation", - заявил Гончаренко.

Нардепы также инициировали вызов в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля для дачи объяснений по поводу участия высшего политического руководства государства в схемах импорта электрической энергии из Беларуси.

"Прямые убытки государства от закупки электроэнергии из Беларуси за ноябрь-январь составили примерно 3,13 млрд грн. Эти средства ушли, не просто на финансирование антидемократического режима Беларуси, но и на укрепление власти Лукашенко, который прямо сейчас угрожает нам войной и создает угрозу для нашего государства", - подчеркнули в МФО.

Гончаренко сообщил, что депутаты просят Министерство энергетики и НКРЭКУ ввести полный запрет импорта электрической энергии из России и Беларуси до момента интеграции Украины в единую энергосистему стран ЕС.

Как сообщалось, Украина полностью отрежется от российской и белорусской электросистем до 2023 года. После этого Украина должна присоединиться к электрической системе Европейского союза.

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