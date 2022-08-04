Депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость владельцев уничтоженного или поврежденного имущества

По ее словам, в Налоговом кодексе предлагается закрепить норму о не начислении и не уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение объекта. Это должно подтверждаться актом осмотра объекта, составленного органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или ее территориальным органом) или органом местного самоуправления.

"В соответствии с действующими нормами Налогового кодекса, налог на недвижимое имущество исчисляется на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество или на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект. Однако в условиях войны не учитывается то, что объект полностью или частично стал непригодным для использования с даты уничтожения или повреждения. А подготовка документов для внесения изменений в сведения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество или в документы, подтверждающие право собственности на такой объект, для целей пересмотра налоговых обязательств затягивается на длительный срок", - пояснила Шуляк.

Она также добавила, что начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия и временно оккупированных территорий. Ведь разрушениям в результате ракетных обстрелов подвергаются объекты по всей территории Украины.