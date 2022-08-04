UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость владельцев уничтоженного или поврежденного имущества

Фото: депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость владельцев уничтоженного или поврежденного имущества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Народные депутаты от "Слуги народа" предлагают освободить владельцев имущества, уничтоженного или поврежденного в результате войны. Соответствующий законопроект № 7632 уже зарегистрирован в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора законопроекта, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в Налоговом кодексе предлагается закрепить норму о не начислении и не уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение объекта. Это должно подтверждаться актом осмотра объекта, составленного органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или ее территориальным органом) или органом местного самоуправления.

"В соответствии с действующими нормами Налогового кодекса, налог на недвижимое имущество исчисляется на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество или на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект. Однако в условиях войны не учитывается то, что объект полностью или частично стал непригодным для использования с даты уничтожения или повреждения. А подготовка документов для внесения изменений в сведения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество или в документы, подтверждающие право собственности на такой объект, для целей пересмотра налоговых обязательств затягивается на длительный срок", - пояснила Шуляк.

Она также добавила, что начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия и временно оккупированных территорий. Ведь разрушениям в результате ракетных обстрелов подвергаются объекты по всей территории Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякНалоги