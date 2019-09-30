Депутаты местных советов требуют от власти остановить открытие рынка земли

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Обращение инициировала Тимошенко

По инициативе Юлии Тимошенко и фракций "Батькивщины" депутаты местных советов разных уровней обращаются к президенту, парламенту и правительству страны с требованием не допустить поспешного открытия рынка земель и провести Всеукраинский референдум относительно возможности продажи сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Так, соответствующие обращения на своих сессиях уже приняли 47 советов: областных – 10, районных – 28, городских – 9.

Все они выступают против внесенного в парламент премьер-министром Алексеем Гончаруком законопроекта об обороте земель сельхозназначения.

Так, по мнению буковинских депутатов, этот документ направлен на то, чтобы продать украинскую землю иностранцам. Ведь согласно положениям законопроекта, право покупать сельскохозяйственные угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также "украинские предприятия". По действующему законодательству украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам.

"Сельскохозяйственная земля – это не просто привлекательный объект для инвестиций. Для Украинской нации это единственный стратегический ресурс, который не подлежит воспроизведению, является репродуктивным условием жизнеспособности и сохранения генофонда украинской нации, от которого зависит продовольственная безопасность и экономическая роль Украины в мире", – отмечают в обращении депутаты Черновицкого облсовета.

Предлагаемый правительством "рынок земли" депутаты сравнивают с ваучерной приватизацией предприятий украинской промышленности: когда "номинально – все совладельцы, а фактически собственниками украинской земли станут местные олигархи и иностранные компании".

Кроме того, отмечают представители "Батькивщины" в Маневицкой районной раде в Волынской области, без широкого обсуждения этого важного вопроса в обществе нельзя начинать торги украинской землей. Ведь право собственности на землю конституционно закреплено за украинским народом.

Напомним, "Батькивщина" зарегистрировала в парламенте законопроекты, один из которых регулирует все механизмы проведения референдумов, а другой – устанавливает обязательность референдума в вопросе продажи сельскохозяйственной земли.