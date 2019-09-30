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Депутати місцевих рад вимагають від влади зупинити відкриття ринку землі

Новини » Політика    30.09.2019 - 16:30
Депутати місцевих рад вимагають від влади зупинити відкриття ринку землі
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Звернення ініціювала Тимошенко

За ініціативи Юлії Тимошенко та фракцій "Батьківщини" депутати місцевих рад різних рівнів звертаються до президента, парламенту і уряду країни з вимогою не допустити поспішного відкриття ринку земель та провести Всеукраїнський референдум щодо можливості продажу сільськогосподарських угідь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Так, відповідні звернення на своїх сесіях вже ухвалили 47 рад: обласних – 10, районних – 28, міських – 9.

Усі вони виступають проти поданого до парламенту прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком законопроєкту щодо обігу земель сільгосппризначення.

Так, на переконання буковинських депутатів, цей документ спрямований на те, щоб продати українську землю іноземцям. Адже відповідно до положень законопроєкту, право купувати сільськогосподарські угіддя отримають не лише українці, а й особи з подвійним громадянством, а також "українські підприємства". За чинним законодавством українською може називатися компанія, 99% у якій належить іноземцям.

"Сільськогосподарська земля – це не просто привабливий об’єкт для інвестицій. Для Української нації це єдиний стратегічний ресурс, який не підлягає відтворенню, є репродуктивною умовою життєздатності і збереження генофонду української нації, від якого залежить продовольча безпека та економічна роль України в світі", – зазначають у зверненні депутати Чернівецької облради.

Пропонований урядом "ринок землі" депутати порівнюють з ваучерною приватизацією підприємств української промисловості: коли "номінально – всі співвласники, а фактично власниками української землі стануть місцеві олігархи та іноземні компанії".

Окрім того, наголошують представники "Батьківщини" у Маневицькій районній раді на Волинській області, без широкого обговорення цього важливого питання в суспільстві не можна розпочинати торги українською землею. Адже право власності на землю конституційно закріплено за українським народом.

Нагадаємо, "Батьківщина" зареєструвала в парламенті законопроєкти, один з яких регулює всі механізми проведення референдумів, а інший – встановлює обов’язковість референдуму у питанні продажу сільськогосподарської землі.

"Батьківщина" послідовно виступає проти продажу сільгоспземлі, - Тимошенко
Новини України БатьківщинаРынок землиТимошенко
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