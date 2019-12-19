Депутаты Киевской облрады просят Авакова "унять" полковника Недзельского

На заседании Киевской областной рады депутаты голосовали за высказывание недоверия начальнику Управления защиты экономики Киевской области, полковнику полиции Владимиру Недзельскому и за обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы тот "унял" своего подчиненного. Об этом сообщил депутат Киевской облрады Олег Кищук, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Депутаты обвиняют полковника Недзельского в незаконной слежке за депутатами, прослушивании телефонов и использовании системы триангуляции ретрансляторов ради установления места пребывания отдельных депутатов.

По словам Кищука, 31 депутат поддержал высказывание недоверия Недзельскому. А это больше трети от депутатского состава избранников, которые "не видят" полковника Недзельского в должности. Областные депутаты также во время сессии вручили Недзельскому "первое место" в номинации топ-коррупционеров Киевской области.

Как известно, в ноябре депутаты Киевской областной рады уже обращались в НАБУ с заявлением о возможных незаконных действиях Недзельского.