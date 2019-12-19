Депутати Київської облради просять Авакова "вгамувати" полковника Нідзельського

На засіданні Київської обласної ради депутати голосували за висловлення недовіри начальнику управління стратегічних розслідувань в Київській області, полковнику поліції Володимиру Нідзельському і за звернення до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову, щоб той "вгамував" свого підлеглого. Про це повідомив депутат Київської облради Олег Кищук, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Депутати звинувачують полковника Нідзельського у незаконному стеженні за депутатами, прослуховуванні телефонів і використанні системи тріангуляції ретрансляторів заради встановлення місця перебування окремих депутатів.

За словами Кищука, 31 депутат підтримав висловлення недовіри Нідзельському. А це більше третини від депутатського складу обранців, які "не бачать" полковника Недзельського в посаді. Обласні депутати також під час сесії вручили Недзельському "перше місце" в номінації " топ-корупціонерів Київської області.

Як відомо, у листопаді депутати Київської обласної ради вже зверталися в НАБУ із заявою про можливі незаконні дії Нідзельського.