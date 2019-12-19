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Депутаты Киевской облрады просят Авакова "унять" полковника Недзельского

Новости » Политика     19.12.2019 - 15:50
Депутаты Киевской облрады просят Авакова "унять" полковника Недзельского
Фото: Олег Кищук (facebook.com kyshchuk oleg)

31 депутат поддержал высказывание недоверия Недзельскому

На заседании Киевской областной рады депутаты голосовали за высказывание недоверия начальнику Управления защиты экономики Киевской области, полковнику полиции Владимиру Недзельскому и за обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы тот "унял" своего подчиненного. Об этом сообщил депутат Киевской облрады Олег Кищук, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Депутаты обвиняют полковника Недзельского в незаконной слежке за депутатами, прослушивании телефонов и использовании системы триангуляции ретрансляторов ради установления места пребывания отдельных депутатов.

По словам Кищука, 31 депутат поддержал высказывание недоверия Недзельскому. А это больше трети от депутатского состава избранников, которые "не видят" полковника Недзельского в должности. Областные депутаты также во время сессии вручили Недзельскому "первое место" в номинации топ-коррупционеров Киевской области.

Депутаты Киевской облрады просят Авакова &quot;унять&quot; полковника Недзельского

Как известно, в ноябре депутаты Киевской областной рады уже обращались в НАБУ с заявлением о возможных незаконных действиях Недзельского.

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