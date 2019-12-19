Депутати Київської облради просять Авакова "вгамувати" полковника Нідзельського

Фото: Олег Кищук (facebook.com kyshchuk oleg)

31 депутат підтримав висловлення недовіри Нідзельському

На засіданні Київської обласної ради депутати голосували за висловлення недовіри начальнику Управління захисту економіки Київській області, полковнику поліції Володимиру Нідзельському і за звернення до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову, щоб той "вгамував" свого підлеглого. Про це повідомив депутат Київської облради Олег Кищук, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Депутати звинувачують полковника Нідзельського у незаконному стеженні за депутатами, прослуховуванні телефонів і використанні системи тріангуляції ретрансляторів заради встановлення місця перебування окремих депутатів.

За словами Кищука, 31 депутат підтримав висловлення недовіри Нідзельському. А це більше третини від депутатського складу обранців, які "не бачать" полковника Недзельського в посаді. Обласні депутати також під час сесії вручили Недзельському "перше місце" в номінації " топ-корупціонерів Київської області.

Як відомо, у листопаді депутати Київської обласної ради вже зверталися в НАБУ із заявою про можливі незаконні дії Нідзельського.