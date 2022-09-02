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Депутаты хотят проверить передачу "Энергоатомом" 500 млн гривен новому трейдеру

Фото: Верховная рада (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Артем Горовенко

Народные депутаты готовят официальное депутатское обращение для разъяснения информации о выплате ГП "НАЭК "Энергоатом" беспроцентного займа в 500 млн грн и отсрочки платежа за электрическую энергию для государственного трейдера "Энергетическая компания Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Инну Совсун.

"Если говорить о предоставлении займа в 500 млн грн и отсрочке платежа за электрическую энергию - то, очевидно, это искажение рыночных условий. Сейчас есть информация только в медиа. Несколько дней назад мы с командой начали готовить депутатское обращение, чтобы официальным способом получить эту информацию. Если она будет подтверждена, то будет возникать много вопросов относительно правомерности таких решений", - заявила Совсун.

Напомним, государственный трейдер "энергетическая компания Украины" стал крупнейшим экспортером электроэнергии в Румынию и Словакию. Компания поставляет 62-63 МВт равным графиком по обоим направлениям.

Как сообщают в самой "ЭКУ", благодаря их работе, государство увеличило долю в экспорте электроэнергии на направлениях в Румынию и Словакию почти в 4 раза: с 13% до 50%.

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Энергоатом