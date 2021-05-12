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Депутаты "Единой России" приезжали на Донбасс. Украина резко отреагировала

Автор: Анастасия Рокитна

Украина выражает протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на Донбасс. В МИД Украины рассматривают этот приезд как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В Украине заявили, что эта поездка иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения.

"Участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность", - говорится в заявлении МИД.

Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках минских договоренностей и договоренностей лидеров нормандского формата, заявили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что в Организации Объединенных Наций в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс.

До этого сообщалось, как и при каких условиях могут ввести миротворцев на Донбасс.

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