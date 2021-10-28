Депутаты аграрных комитетов парламентов США и Украины договорились о сотрудничестве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата.

Стороны обсудили аграрные реформы, которые сегодня проводит Украина - в т.ч. открытие рынка земли, а также направления инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, стороны договорились о начале сотрудничества на уровне компаний, которые изъявят желание работать с Украиной.

Во время разговора с бывшим председателем Аграрного комитета Палаты представителей Конгресса Колином Петерсоном, много лет занимавшим этот пост, Ивченко также договорился о содействии будущему сотрудничеству с руководителями аграрных компаний, которые изъявят желание работать в Украине.

"Мы договорились, что после подготовки наших предложений состоится встреча с компаниями, которые намерены и желают инвестировать в аграрный сектор Украины и привнести в него современные аграрные новации. Работаем сейчас над "домашним заданием" и будем продолжать сотрудничество", - подчеркнул Вадим Ивченко.

Также нардеп подчеркнул, что и американская, и украинская стороны исповедуют схожий подход по многим вопросам аграрной и земельной политики.

"Во время разговора с заместителем председателя аграрного комитета Остином Скоттом мы пришли к абсолютному согласию относительно того, что землей должны владеть прежде всего те, кто ее обрабатывает. Я неоднократно с трибуны Верховной рады призвал парламентариев внести подобные предохранители в закон перед открытием рынка земли. Что я, что конгрессмен Остин Скотт согласился, что это справедливая и рациональная модель распределения земельных ресурсов", - заявил Вадим Ивченко.