Депутаты аграрных комитетов парламентов США и Украины договорились о сотрудничестве
Народный депутат Вадим Ивченко договорился о парламентской поддержке новых инвестиционных проектов американских компаний в украинском аграрном комплексе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата.
Стороны обсудили аграрные реформы, которые сегодня проводит Украина - в т.ч. открытие рынка земли, а также направления инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
По его словам, стороны договорились о начале сотрудничества на уровне компаний, которые изъявят желание работать с Украиной.
Во время разговора с бывшим председателем Аграрного комитета Палаты представителей Конгресса Колином Петерсоном, много лет занимавшим этот пост, Ивченко также договорился о содействии будущему сотрудничеству с руководителями аграрных компаний, которые изъявят желание работать в Украине.
"Мы договорились, что после подготовки наших предложений состоится встреча с компаниями, которые намерены и желают инвестировать в аграрный сектор Украины и привнести в него современные аграрные новации. Работаем сейчас над "домашним заданием" и будем продолжать сотрудничество", - подчеркнул Вадим Ивченко.
Также нардеп подчеркнул, что и американская, и украинская стороны исповедуют схожий подход по многим вопросам аграрной и земельной политики.
"Во время разговора с заместителем председателя аграрного комитета Остином Скоттом мы пришли к абсолютному согласию относительно того, что землей должны владеть прежде всего те, кто ее обрабатывает. Я неоднократно с трибуны Верховной рады призвал парламентариев внести подобные предохранители в закон перед открытием рынка земли. Что я, что конгрессмен Остин Скотт согласился, что это справедливая и рациональная модель распределения земельных ресурсов", - заявил Вадим Ивченко.
Как ранее сообщалось, в ходе своего визита в США Вадим Ивченко провел переговоры о возможностях работы в Украине таких ведущих американских корпораций, как Indigo Agriculture (американский агротехнический "единорог", стоимость компании оценивается в 3,5 млрд долларов), ProtonPower (компания занимается превращением биомассы в синтетическое топливо и электроэнергию), GrainPro (один из лидеров в сфере "умного" агробизнеса с глобальным присутствием).
Одна из упомянутых компаний - Indigo Agriculture - уже даже презентовала свои разработки в сфере т.н. "углеродного земледелия" на круговом столе в Киеве в сентябре 2021 г. По результатам круглого стола был подписан меморандум о сотрудничестве между европейским филиалом компании - Indigo Agriculture Europe - и Национальной академией аграрных наук.