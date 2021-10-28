Депутати аграрних комітетів парламентів США і України домовилися про співпрацю
Народний депутат Вадим Івченко домовився про парламентську підтримку нових інвестиційних проектів американських компаній в українському аграрному комплексі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата.
Сторони обговорили аграрні реформи, які сьогодні проводить Україна - у т.ч. відкриття ринку землі, а також напрямки інвестиційного співробітництва між двома країнами.
За його словами, сторони домовилися про початок співпраці на рівні компаній, які виявлять бажання працювати з Україною.
Під час розмови з колишнім головою Аграрного комітету Палати представників Конгресу Коліном Петерсоном, який багато років займав цю посаду, Івченко також домовився про сприяння майбутній співпраці з керівниками аграрних компаній, які виявлять бажання працювати в Україні.
"Ми домовились, що після підготовки наших пропозицій, відбудеться зустріч з компаніями, які мають намір та бажання інвестувати в аграрний сектор України і привнести в нього сучасні аграрні новації. Працюємо зараз над “домашнім завданням” і будемо продовжувати співробітництво", - наголосив Вадим Івченко.
Також нардеп підкреслив, що і американська, і українська сторони сповідують схожий підхід щодо багатьох питань аграрної і земельної політики.
"Під час розмови з заступником голови аграрного комітету Остіном Скоттом ми дійшли абсолютної згоди щодо того, що землею повинні володіти насамперед ті, хто її обробляє. Я неодноразово з трибуни Верховної Ради закликав парламентарів внести подібні запобіжники в закон перед відкриттям ринку землі. І я радий, що конгрессмен Остін Скотт погодився, що це є справедливою та раціональною моделлю розподілу земельних ресурсів", - заявив Вадим Івченко.
Як раніше повідомлялось, в ході свого візиту в США Вадим Івченко провів переговори про можливості роботи в Україні таких провідних американських корпорацій, як Indigo Agriculture (американський агротехнічний "єдиноріг", вартість компанії оцінюється в 3,5 млрд.доларів), ProtonPower (компанія займається перетворення біомаси в синтетичне паливо і електроенергію), GrainPro (один з лідерів у сфері "розумного" агробізнесу з глобальною присутністю).
Одна із згаданих компаній - Indigo Agriculture - вже навіть презентувала свої розробки в сфері т.зв. "вуглецевого землеробства" на круговому столі в Києві у вересні 2021 р. За результатами круглого столу було підписано меморандум про співпрацю між європейською філією компанії - Indigo Agriculture Europe - та Національною академією аграрних наук.