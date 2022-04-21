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Депутату-предателю Липецкого сельсовета Кудикову сообщили о подозрении

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Четверг 21 апреля 2022 19:26
Депутату-предателю Липецкого сельсовета Кудикову сообщили о подозрении Фото: депутат-предатель Липецкого сельского совета (facebook Вадим Кудиков)
Автор: Сергей Пышкин

Депутату Липецкого сельского совета Вадиму Кудикову сообщили о подозрении. Еще в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации, предатель перешел на сторону оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"На этой "должности" Кудиков предоставлял оккупантам доступ к админзданиям Липцев и Глубокого, рассказывал войскам захватчиков о путях передвижения по территориям, сдавал местных, которые принимали участие в АТО/ООС", - пишет Синегубов.

Как отметил Синегубов, Кудикову грозит пожизненное заключение за государственную измену.

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