Депутатку-мільйонерку з Хмельницька відправили в СІЗО

"Печерський райсуд Києва арештував на два місяці із правом внесення застави у 49 млн гривень депутатку Хмельницької міської ради, у якої було виявлено понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості", - повідомили у ДБР.

Там нагадали, що жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів у різній валюті.