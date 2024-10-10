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Депутатку-миллионершу из Хмельницка отправили в СИЗО

Фото: депутатку Хмельницкого горсовета, у которой нашли более 1,5 млн долларов, арестовали (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Печерский суд Киева арестовал депутатку Хмельницкого городского совета, которая была задержана по подозрению в незаконном обогащении. У нее обнаружили 1,5 млн незадекларированных долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

"Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца с правом внесения залога в 49 млн гривен депутатку Хмельницкого городского совета, у которой было обнаружено более полутора миллиона незадекларированных долларов и объекты недвижимости", - сообщили в ГБР.

Там напомнили, что женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время, во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов в разной валюте.

Дело депутатки Хмельницкого горсовета

Напомним, депутатку Хмельницкого городского совета подозревают в незаконном обогащении. У нее обнаружили более 1,5 млн незадекларированных долларов.

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией. Директором компании сейчас депутат Хмельницкого горсовета.

Во время обысков правоохранители обнаружили в индивидуальных банковских ячейках, открытых на имя депутата, и по месту ее работы более 1,5 млн долларов в разной валюте.

Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. Также следователи обнаружили незадекларированные объекты недвижимости.

Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

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