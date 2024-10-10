Депутатку-миллионершу из Хмельницка отправили в СИЗО

"Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца с правом внесения залога в 49 млн гривен депутатку Хмельницкого городского совета, у которой было обнаружено более полутора миллиона незадекларированных долларов и объекты недвижимости", - сообщили в ГБР.

Там напомнили, что женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время, во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов в разной валюте.