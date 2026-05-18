Депутатка Безугла витратила 4000 доларів на ШІ-комп’ютер: для яких задач його використовуватимуть

Депутатка придбала пристрій, який назвала "Афіна", щоб забезпечити повну конфіденційність під час роботи з інформацією. Оскільки його вартість становить близько 4 000 доларів, вона зазначила, що обов’язково задекларує пристрій у своїй фінансовій звітності.

"Наважилася на купівлю ШІ-комп’ютера для офісу. Перш за все, щоб обробляти дані за допомогою ШІ локально, без хмарних підписок. Цей комп’ютер недешевий, але безпека наших із вами даних має ціну, і всі, хто зі мною працюють, можуть бути впевнені, що в моєму офісі цінується конфіденційність, а особисті звернення громадян чи делікатні військові розробки та оновлення не зливають тихо в ChatGPT", - зазначила Мар'яна Безугла.

Спочатку був Proton

До придбання локальної станції нардепка переважно використовувала хмарний ШІ-сервіс від компанії Proton. За її словами, цей інструмент є значно простішим за пропозиції лідерів ринку, проте приваблює зрозумілою політикою безпеки та наскрізним шифруванням, аналогічним до алгоритмів захисту в месенджерах WhatsApp чи Signal.

Утім, Безугла підкреслила, що Proton не здатний виконувати агентські функції або забезпечувати глибоку автоматизацію, коли цифровому асистенту необхідно надати проактивну поведінку чи пряме керування файловими системами. Яку саме локальну модель буде розгорнуто на новому комп'ютері, депутатка не уточнила.

Технічні переваги над архітектурою Apple

Парламентарка продемонструвала обізнаність у сучасних технологіях, описавши апаратну частину пристрою та порівнявши її з рішеннями від Apple. За її оцінкою, топові ноутбуки американського бренду є швидшими у звичайних завданнях, проте виявляються заслабкими, коли йдеться про запуск великих локальних моделей і збереження об'ємних масивів інформації.

"Комп’ютер має процесор NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip із 128 гігабайтами об’єднаної пам’яті. Встановлена NVIDIA DGX OS на базі Ubuntu. Це проєкт Ubuntu on ARM, системи для ARM-архітектури, яку використовує і новий процесор NVIDIA. Він випущений як рішення для локального запуску ШІ, близьке за концепцією до процесорів Apple Silicon у MacBook та iPhone", - пояснила Безугла.

Депутатка похвалилася обновкою для свого офісу (фото: телеграм-канал Мар'яни Безуглої)

Специфікації ASUS Ascent GX10

Згідно з офіційними технічними даними компанії ASUS, модель Ascent GX10 розроблена як компактна, але надпотужна робоча станція. Пристрій має габарити 150x 150x51 мм та важить усього 1,48 кг.

Апаратне забезпечення міні-ПК включає:

Твердотіловий накопичувач M.2 NVMe PCIe 5.0 ємністю 1 ТБ або 4 ТБ;

Бездротові модулі AW-EM637 Wi-Fi 7 (Gig+) та Bluetooth 5.4 2*2;

Високошвидкісне 10-гігабітове мережеве з'єднання;

Інтерфейси: 3 роз'єми USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Гбіт/с) із підтримкою стандарту DisplayPort 2.1, додатковий порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, відеовихід HDMI 2.1;

Мережевий адаптер NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC для оптимізації ШІ-обчислень.

Наостанок Мар'яна Безугла наголосила, що освоюватиме нові технології разом із помічниками виключно в напрямку усвідомленої модерації, а також пообіцяла регулярно ділитися враженнями від подальшої експлуатації комп'ютера "Афіна".