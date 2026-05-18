Депутатка Безугла витратила 4000 доларів на ШІ-комп’ютер: для яких задач його використовуватимуть

Народна депутатка Мар'яна Безугла придбала для свого офісу спеціалізований міні-комп'ютер ASUS Ascent GX10, призначений для локального запуску штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в офіційному Telegram-каналі парламентарки.
Депутатка придбала пристрій, який назвала "Афіна", щоб забезпечити повну конфіденційність під час роботи з інформацією. Оскільки його вартість становить близько 4 000 доларів, вона зазначила, що обов’язково задекларує пристрій у своїй фінансовій звітності.
"Наважилася на купівлю ШІ-комп’ютера для офісу. Перш за все, щоб обробляти дані за допомогою ШІ локально, без хмарних підписок. Цей комп’ютер недешевий, але безпека наших із вами даних має ціну, і всі, хто зі мною працюють, можуть бути впевнені, що в моєму офісі цінується конфіденційність, а особисті звернення громадян чи делікатні військові розробки та оновлення не зливають тихо в ChatGPT", - зазначила Мар'яна Безугла.
До придбання локальної станції нардепка переважно використовувала хмарний ШІ-сервіс від компанії Proton. За її словами, цей інструмент є значно простішим за пропозиції лідерів ринку, проте приваблює зрозумілою політикою безпеки та наскрізним шифруванням, аналогічним до алгоритмів захисту в месенджерах WhatsApp чи Signal.
Утім, Безугла підкреслила, що Proton не здатний виконувати агентські функції або забезпечувати глибоку автоматизацію, коли цифровому асистенту необхідно надати проактивну поведінку чи пряме керування файловими системами. Яку саме локальну модель буде розгорнуто на новому комп'ютері, депутатка не уточнила.
Парламентарка продемонструвала обізнаність у сучасних технологіях, описавши апаратну частину пристрою та порівнявши її з рішеннями від Apple. За її оцінкою, топові ноутбуки американського бренду є швидшими у звичайних завданнях, проте виявляються заслабкими, коли йдеться про запуск великих локальних моделей і збереження об'ємних масивів інформації.
"Комп’ютер має процесор NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip із 128 гігабайтами об’єднаної пам’яті. Встановлена NVIDIA DGX OS на базі Ubuntu. Це проєкт Ubuntu on ARM, системи для ARM-архітектури, яку використовує і новий процесор NVIDIA. Він випущений як рішення для локального запуску ШІ, близьке за концепцією до процесорів Apple Silicon у MacBook та iPhone", - пояснила Безугла.
Згідно з офіційними технічними даними компанії ASUS, модель Ascent GX10 розроблена як компактна, але надпотужна робоча станція. Пристрій має габарити 150x 150x51 мм та важить усього 1,48 кг.
Наостанок Мар'яна Безугла наголосила, що освоюватиме нові технології разом із помічниками виключно в напрямку усвідомленої модерації, а також пообіцяла регулярно ділитися враженнями від подальшої експлуатації комп'ютера "Афіна".