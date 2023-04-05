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Депутатів з Ізюма підозрюють в співпраці з РФ: допомагали переправляти техніку

Фото: двох Ізюмських депутатів підозрюють в співпраці з РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 квітня, двом депутатам Ізюмської районної ради було повідомлено про підозру у пособництві Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, поплічниками окупантів виявились двоє депутатів Ізюмської районної ради Харківської області VIII скликання.

"Вони надали представникам окупаційної адміністрації допомогу у відновленні та будівництві моста у м. Ізюм для забезпечення безперешкодної переправи з боку смт Борова російської військової техніки", - повідомили правоохоронці.

Вони також розповіли, що депутати організовували збір, завантаження на транспортні засоби, доставку колод, труб та плит до місця будівництва моста, їх вивантаження та подальше укладення.

Крім того, у "народних обранців" було ще одне завдання: вони силоміць забирали у підприємців насіння соняшника для подальшого його транспортування та продажу у м. Валуйки та м. Щебекіно РФ.

"Дохід" підозрювані розподіляли між собою та російськими військовослужбовцями. Загалом вони допомогли окупантам вивезти понад 700 тонн насіння соняшника.

До того ж у серпні минулого року депутати разом з окупантами приїхали до чоловіка та змусили його передати вантажні автомобілі "Volvo" та "DAF" для перевезення сільськогосподарських культур.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні судитимуть колабораційну "верхівку" Снігурівки.

Таким ми повідомляли, що про підозру повідомлено колаборантці, яка допомогла РФ викрадати дітей в окупації.

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