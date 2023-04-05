Депутатов из Изюма подозревают в сотрудничестве с РФ: помогали переправлять технику

По данным прокуратуры, приспешниками оккупантов оказались два депутата Изюмского районного совета Харьковской области VIII созыва.

"Они предоставили представителям оккупационной администрации помощь в восстановлении и строительстве моста в Изюме для обеспечения беспрепятственной переправы со стороны пгт Борова российской военной техники", - сообщили правоохранители.

Они также рассказали, что депутаты организовывали сбор, погрузку на транспортные средства, доставку бревен, труб и плит к месту строительства моста, их выгрузку и последующую укладку.

Кроме того, у "народных избранников" была еще одна задача: они насильно забирали у предпринимателей семена подсолнечника для последующей его транспортировки и продажи в г. Валуйки и г. Щебекино РФ.

"Доход" подозреваемые распределяли между собой и российскими военнослужащими. В общей сложности они помогли оккупантам вывезти более 700 тонн семян подсолнечника.

К тому же, в августе прошлого года депутаты вместе с оккупантами приехали к мужчине и заставили его передать грузовые автомобили "Volvo" и "DAF" для перевозки сельскохозяйственных культур.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы сроком двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине будут судить коллаборационную "верхушку" Снигиревки.

Таким мы сообщали, что о подозрении сообщено коллаборантке, которая помогла РФ похищать детей в оккупации.

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