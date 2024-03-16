Депутати звернуться до РНБО та Кабміну для скасування заборони на експорт газу

У Верховній раді звернуться до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та Кабінету міністрів України щодо питання скасування заборони на експорт природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету ВР з енергетики Андрія Жупаніна.

Він повідомив, що 14 березня підкомітет провів експертну дискусію стосовно наслідків та доцільності існування заборони на продаж українського газу за кордон. Нардеп зазначив, що ця заборона дозволила акумулювати газ державних та приватних видобувників у сховищах, що сприяло відносно спокійному проходженню опалювального сезону 2022/2023.

Однак через цю заборону в умовах дворазовового падіння споживання газу українською промисловістю і відсутності можливості продавати газ за кордон, приватні видобувники газу в Україні другий рік поспіль демонструють падіння видобутку.

"За результатами обговорення вирішили напрацювати пропозиції щодо поступового зняття заборони на продаж українського газу за кордон. Ці пропозиції будуть надіслані на розгляд РНБО та КМУ, рішеннями яких і впроваджені існуючі обмеження", - написав Жупанин.

Він додав, що українській економіці конче потрібні гроші, а Європі потрібні український газ та український біометан.

"Ключ до вирішення обох проблем - це зняття обмежень на експорт цих ресурсів за межі України", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Арсен Ільін заявляв, що через заборону на експорт природного газу на газовому ринку виникла складна ситуація.

Раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.