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Депутати зроблять важливий внесок у підготовку до зими, підтримавши добудову "зелених" електростанцій, - УВЕА

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П'ятниця 05 травня 2023 21:17
Депутати зроблять важливий внесок у підготовку до зими, підтримавши добудову "зелених" електростанцій, - УВЕА Фото: депутати зроблять важливий внесок у підготовку до зими підтримавши добудову "зелених" електростанцій (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Українська асоціація вітрової енергетики (УВЕА) закликала народних депутатів підтримати законопроєкт №5322, який дозволить додати понад 200 МВт потужностей вітроенергетики (ВЕС) в енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення асоціації.

Зазначається, що 28 квітня комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної ради передав на розгляд парламенту законопроєкт №5322, що містить правки, якими продовжується термін дії договорів продовження технічних умов та підписання договорів pre-PPA на 2 роки. Це дозволить добудувати вітроелектростанції, будівництво яких зупинилось на початку повномасштабного вторгнення.

"УВЕА закликає народних депутатів підтримати відповідний законопроєкт з пропозиціями, що дозволять додати близько 200 МВт вітроенергетичних потужностей в енергосистему країни в найкоротші терміни. Це буде також і внеском українських парламентарів в підтримку стабільного енергозабезпечення українців перед літнім сезоном високого споживання електроенергії та забезпечить більш якісну підготовку до проходження наступного опалювального сезону", - наголосили в УВЕА.

Також в асоціації зазначили, що в галузі "зеленої" енергетики все ще зберігається перелік проблем, які зі свого боку має вирішити держава. Зокрема, необхідно розблокувати експорт електроенергії до Європи, оскільки це дозволить збільшити експортні надходження для держави та зменшити диспетчерські обмеження генерації на підприємствах ВДЕ.

Окрім того, необхідно переглянути тариф на передачу НЕК "Укренерго", щоб компанія мала кошти для оплати послуги зі збільшення частки ВДЕ.

"Відсутність руху в цьому напрямку створює перепони для нових інвестицій, оскільки інвестори зацікавлені повертати вкладені кошти, а не працювати роками в збиток", - підсумували в УВЕА.

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що Україна втрачає інвесторів, які могли б інвестувати кошти в нову зелену енергетику.

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