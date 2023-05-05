ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Депутаты внесут важный вклад в подготовку к зиме, поддержав достройку "зеленых" электростанций, - УВЭА

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 21:17
Депутаты внесут важный вклад в подготовку к зиме, поддержав достройку "зеленых" электростанций, - УВЭА Фото: депутаты внесут важный вклад в подготовку к зиме поддержав достройку "зеленых" электростанций (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Украинская ассоциация ветровой энергетики (УВЭА) призвала народных депутатов поддержать законопроект №5322, который позволит добавить более 200 МВт мощностей ветроэнергетики (ВЭС) в энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление ассоциации.

Отмечается, что 28 апреля комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной рады передал на рассмотрение парламента законопроект №5322, содержащий правки, которыми продлевается срок действия договоров продления технических условий и подписания договоров pre-PPA на 2 года. Это позволит достроить ветроэлектростанции, строительство которых остановилось в начале полномасштабного вторжения.

"УВЭА призывает народных депутатов поддержать соответствующий законопроект с предложениями, позволяющими добавить около 200 МВт ветроэнергетических мощностей в энергосистему страны в кратчайшие сроки. Это будет также и вкладом украинских парламентариев в поддержку стабильного энергообеспечения украинцев перед летним сезоном высокого потребления электроэнергии и обеспечит более качественную поддержку прохождение следующего отопительного сезона", - отметили в УВЭА.

Также в ассоциации отметили, что в области "зеленой" энергетики все еще сохраняется список проблем, которые со своей стороны должно решить государство. В частности, необходимо разблокировать экспорт электроэнергии в Европу, поскольку это позволит увеличить экспортные поступления для государства и уменьшить диспетчерские ограничения по генерации на предприятиях ВИЭ.

Кроме того, необходимо пересмотреть тариф на передачу НЭК "Укрэнерго", чтобы у компании были средства для оплаты услуги по увеличению доли ВИЭ.

"Отсутствие движения в этом направлении создает препятствия для новых инвестиций, поскольку инвесторы заинтересованы возвращать вложенные средства, а не работать годами в убыток", - подытожили в УВЭА.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тинный заявил, что Украина теряет инвесторов, которые могли бы инвестировать средства в новую "зеленую" энергетику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой