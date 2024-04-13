Депутати закликали Енергоспівтовариства не допустити поглиблення боргової кризи в "зеленій" енергетиці

"Ініціативи щодо виведення сплати електроенергії з ВДЕ в окрему "надбавку ВДЕ" призведуть до погіршення ситуації на ринку", - заявляють депутати.

В повідомленні зазначається, що запропонований урядом механізм не передбачає гарантій отримання грошей для виробників. Також зміни призведуть до порушення кредитних договорів з виробниками та відлякають інвесторів і кредиторів.

Депутати повідомляють, що нещодавно подібний лист був відправлений на ім'я прем'єр-міністра України.

Також вони підкреслюють, що ще одна з існуючих проблем полягає в тому, що "Укренерго" накопичило борги перед ДП "Гарантований покупець" у розмірі майже в 23 млрд грн, які мали б виплатити виробникам ВДЕ.

"Ще - складність виконання "Енергоатомом" та "Укргідроенерго" своїх спецобов'язків щодо фінансування пільгового тарифу на е/е для населення", - заявляють в об’єднанні.

Як повідомлялося, в Європейській бізнес асоціації вважають, що зміна умов стимулювання розвитку галузі зеленої енергетики є порушенням раніше наданих інвесторам гарантій та шкодить можливості країни залучати нові інвестиції.